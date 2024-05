Schauffele holt sich seinen ersten Major-Titel

„Ich wollte wirklich nicht in ein Play-off gegen Bryson gehen, wir hätten wahrscheinlich 18 Löcher gespielt. Ich habe mir gesagt, das ist meine Chance“, sagte Schauffele, der sich den Sieg mit einem Birdie am letzten Loch gesichert hatte. „Ich war tatsächlich emotional. Es ist eine Weile her, dass ich was gewonnen habe. Es war echt schwer, sich heute zu konzentrieren. Jetzt ist alles gut.“ Er habe auch seinen Vater schon anrufen können, berichtete er bei der Siegerehrung. „Aber ich musste relativ schnell auflegen, weil er mich zum Weinen gebracht hat.“