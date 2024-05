So gefährlich ist der Kult um die Körpermitte

Beim Anblick von Kim Kardashians (43) bekannt im-po-santer Kehrseite blieb den meisten bislang schon die Luft weg. Nun auch noch wegen ihrer Wespentaille bei der Met-Gala in New York, die entspanntes Ein- und Ausatmen scheinbar unmöglich machte. In einer silbernen Robe von Maison Margiela mit XS-Korsage – auf den Leib geschnürt von John Galliano – konnte der Reality-TV-Stern in der Edelrüstung weder Stiegen steigen noch sitzen, nur stocksteif posieren.