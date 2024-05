Wie Polizei Autofahrer bald durchleuchten könnte

Eine neue Technologie des Rüstungs- und IT-Sicherheitskonzerns Leonardo aus Italien soll es Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, einen individuellen „Fingerabdruck“ von Autofahrern zu erstellen. In den USA wird die Technik nun erstmals erprobt, Datenschützer sind alarmiert. PLUS: Warum Autos so schon ein wahrer Datenschutz-Albtraum sind.