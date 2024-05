28 Kilometer Stau auf A10 im Pfingstreiseverkehr

Pfingsten ist eines der stärksten Reisewochenenden des Jahres – bereits früh am Pfingstsamstag sind in Salzburg und Tirol Verkehrsstaus gemeldet worden. Auf der A10 (Tauernautobahn) in Salzburg bremste sich vor einem einspurigen Baustellenbereich der Verkehr ein. Zeitweise standen die Kolonnen 28 Kilometer bis zum Knoten Salzburg zurück, so der ÖAMTC. Die Reisenden verloren zwischen drei bis teilweise fünf Stunden Zeit.