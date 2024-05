„Heftiger Crash“: Das blieb von Motorboot übrig

Was aufgrund der Verletzungen der Toten – die Leichen einer Frau und eines Mannes konnten bisher geborgen werden – und des bisher einzigen Überlebenden bzw. der Schäden des kleinen Motorboots bereits laut den Ermittlern gesagt werden kann, stellte der Leiter des zuständigen Rettungs- und Erkundungsdienstes im ungarischen Radio fest: „Es war ein heftiger Zusammenprall“, meinte László Balázs am Montagmorgen. Das kleine Boot, in dem laut Medienberichten zum Unglückszeitpunkt acht Personen saßen, die von einer Party am Donauufer zu einem anderen Fest unterwegs waren, wurde „förmlich niedergemäht“, so László weiter.