Dresscode im Büro: übertrieben oder sinnvoll?

In so manchem Arbeitsumfeld ist er ein unausgesprochenes Gesetz, in anderen wird er klar vorgegeben: der Dresscode. Während die einen in Jeans und T-Shirts im Büro sitzen, müssen andere Business-Kleidung tragen. Gerade im Sommer kann das mühsam sein. Da blickt man dann schon mal neidisch auf diejenigen in kurzen Hosen, während man selbst im Anzug schwitzt. Erachten Sie Dresscodes heutzutage noch als sinnvoll?