Dominic Thiem gegen Franco Agamenone – heute Live

Gleich fünf Österreicher versuchen sich in der am Montag beginnenden Männer-Qualifikation von Roland Garros, allen voran Dominic Thiem. Der zweifache Finalist dieses Majors hatte das Direkt-Ticket knapp verpasst und auch keine Wildcard erhalten. Am Sonntag wurde er bei seinen letzten French Open nun gegen den Italiener Franco Agamenone gelost, den Weltranglisten-234. Die Partie wird schon am Montag gespielt (2. nach 10.00 Uhr).