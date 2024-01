Expertin warnt vor einer Flut an KI-Desinformation

„Wir werden heuer eine Vielzahl an böswilligen Akteuren sehen, die sich durch Desinformation, Deepfakes und Co. Vorteile verschaffen wollen. Die Hürden sind durch die Fortschritte bei KI so niedrig wie noch nie“, sagte Hickok, die am Dienstag anlässlich einer Veranstaltung von Außenministerium, TU Wien Informatik und US-Botschaft mit weiteren Expertinnen und Experten über die Auswirkungen von KI auf die Demokratie diskutiert. 2024 werde außerdem das Jahr mit den meisten Wahlen weltweit in der Geschichte sein.