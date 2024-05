„Aufgeben ist für mich sicherlich keine Option“

Ein verregneter Tag. Egal, denn heute komm’ ich ohnehin ordentlich ins Schwitzen. Denn ich habe mich zum sportlichen Eignungstest beim Bundesheer in Wels „eingeschleust“, will am eigenen Körper erfahren, was es braucht, um als Offizier- oder Unteroffizier Karriere zu machen. Denn bei den Kaderathleten ist die körperliche Fitness mitentscheidend.