Gewalt an Österreichs Schulen stark gestiegen

Starker Anstieg in allen Bundesländern

Auch wenn in Wien die Zahlen am höchsten sind, ist in beinahe allen Bundesländern ein merkbarer Anstieg der Delikte zu vermerken. In Niederösterreich steigerte sich die Zahl von 2021 auf 2023 von 536 auf 881, in Oberösterreich von 497 auf 875, in der Steiermark von 456 auf 784, in Kärnten von 170 auf 332 und in Salzburg von 225 auf 326.