Mr. Beast: Die dunklen Seiten des YouTube-Königs

Seine Videos wirken wie der blühenden Fantasie einen Zehnjährigen mit unbegrenztem Zeit- und Geldbudget entsprungen: Er kauft - und verschenkt - einsame Inseln in der Südsee, veranstaltet Wettbewerbe mit Spinnen und anderem Getier, bei denen Mutige bares Geld gewinnen können, zerstört mit Absicht einen sauteuren Lamborghini, verteilt Goldbarren als Trinkgeld an Kellnerinnen, lässt einen Zug in ein gewaltiges Erdloch stürzen oder stellt den perfiden Überlebenswettkampf aus der Netflix-Serie „Squid Game“ nach.