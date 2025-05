Wird ein Klub zweimal Meister ohne aufzusteigen?

„Die Feier ist sicher noch lustiger, wenn der Trainer nicht dabei ist“, schmunzelte Herbert Panholzer und entließ seine Meister-Kicker in Richtung des Urfahraner Jahrmarkts. Wo die Fußballer von Oedts 1b feierten, die sich in der Landesliga Ost – der fünfthöchsten Liga – als erstes Team im OÖ-Unterhaus zum Meister krönten! Das Ganze mit dem 16. Dreier in Folge dem bereits 22. Sieg im 24. Saisonspiel – und mit 20 Punkten Vorsprung (!) sowie einem Torverhältnis von 98:12!