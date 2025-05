Mutmaßlicher Mörder (37) in Linz festgenommen

Am Sonntag führte die Polizei routinemäßige Personenkontrollen in Linz auf der unteren Donaulände durch. Dabei stießen die Polizisten auf einen 37-jährigen, litauischen Staatsangehöriger, der mittels EU-Haftbefehl aus Deutschland aufgrund eines gemeinschaftlich begangenen versuchten Mordes in Tateinheit mit einem versuchten besonders schweren Raubüberfall auf einen Juwelier aus dem Jahr 2013 gesucht wird.