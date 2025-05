„So geht das nicht“: Hamilton schnauzt Crew an

Als Hamilton dann doch an Leclerc vorbeiziehen durfte, ärgerte sich dieser wiederum. „Er fährt nicht viel schneller als ich“, bemängelte der Monegasse. Und so ging es wieder zurück, am Ende fuhren die beiden Piloten als Siebenter beziehungsweise Achter über die Ziellinie. So richtig glücklich war mit dem Ergebnis bei der Scuderia wohl niemand, der Haussegen bei den Italienern hängt schief ...