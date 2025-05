Pizzera erklärt seine „Sturmhaube für den Penis“

Für den Film „Neo Nuggets“ turtelst du mit Silvia Schneider. Wie war die Zusammenarbeit?

Herrlich! Also was die Leute gerne vergessen, ist ja das drumherum, das gesamte Filmset und dass du während einer erotischen Szene die Ton-Angel in den Nacken gehalten bekommst. Die Kunst finde ich, das überhaupt erotisch ausschauen zu lassen am Ende! Bei solchen Produktionen gibt es mittlerweile ja zum Glück sogenannte „Intim Coaches“, die schauen, dass sich alle wohlfühlen und die haben vorab auch gefragt, was man eben nicht herzeigen möchte. Und Silvia, die meinte, sie will keinen Po und auch die Brust nicht herzeigen, ich meinte am Telefon: „Von mir bitte nur Genital filmen“ – dann warte ich eine Sekunde, noch eine, am anderen Ende Stille und ich: „Das war ein Witz bitte!“ Wir haben so viel gelacht. Am Set war ich nackt und habe so ein hautfarbenes Etwas bekommen, wie eine Sturmhaube für den Penis. Ich konnte schwer ernst bleiben, das war so entwürdigend und erdend und komisch. Aber Silvia war super, wenn ich eine Frau wäre, wäre ich gerne Silvia Schneider. Die ist g’scheid, lustig, talentiert, alles.