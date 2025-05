Kulovits fordert: „Spieler müssen Tacheles reden“

Die halbe Miete hat seine Truppe, die Topverteidiger Chibuike Nwaiwu laut Kühbauer im Sommer verlassen wird, dank dem 1:0 in Klagenfurt im Cup-Finale in der Tasche. „Es war doch was Historisches, da haben wir am Anfang gebraucht, den Fokus wieder zu finden“, gab Baumgartner zu. Auch Kühbauer wies darauf hin, dass in der ersten Hälfte gemäß dem Auftritt noch „ein bisschen Restalkohol“ drinnen gewesen wäre.