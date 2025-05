Wenn die Maibaum-Tradition für Hoppalas sorgt

Desmal war kein Diebstahlversuch schuld an der Misere: Die Spitze des Maibaums am Welser Stadtplatz hatte den Windböen in der Nacht auf Sonntag nicht standgehalten. Die Spitze brach offensichtlich ab. Sie baumelte im Bereich der Kränze hoch über dem Welser Stadtplatz. Am Vormittag musste die Feuerwehr mit der Drehleiter anrücken und den desolaten Teil entfernen. Erst am Samstag der Vorwoche war der Baum, er stammt aus Sattledt, aufgestellt worden.