Österreicherinnen schrieben Sportgeschichte

Die Handballerinnen Josefine Hanfland und Johanna Reichert holten sich am Sonntag im Sportpark Graz mit dem Thüringer HC erstmals den Titel in der European League. Warum die rot-weiß-roten Asse gegen den dänischen Topklub Ikast leiden mussten und welche Auszeichnungen „Jojo“ in der Steiermark abräumte.