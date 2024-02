Kärntner Hasslacher-Gruppe expandiert nach Kanada

Hochmoderne Anlage wird errichtet

Denn Hasslacher beteiligt sich nicht nur am kanadischen Produzenten, sondern es wird auch eine hochmoderne Brettschichtholz-Produktionslinie der Hasslacher-Gruppe in St. Thomas, Ontario, in Betrieb genommen. Damit will das Unternehmen die Lieferzeiten verkürzen und größere Kapazitäten für den nordamerikanischen Markt zur Verfügung stellen. Die Produktionsstätte soll bis zu 100.000 Kubikmeter Massivholz pro Jahr verarbeiten und 2025 den Betrieb aufnehmen.