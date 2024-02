Streit um neuen Würfel im Alten AKH in Wien

Geht es nach der Uni, gibt es keine Alternative zur Übersiedlung der Quantenphysiker von ihrem jetzigen Quartier in der Boltzmanngasse in das Alte AKH: Nicht nur werde der Platz in der Institution, die Nobelpreisträger Anton Zeilinger mitaufgebaut hatte, nun zu knapp - vor allem würde die künftig dort fahrende U5 durch kleinste Erschütterungen jedes Experiment unmöglich machen.