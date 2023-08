Altes AKH: 300 Euro Strafe wegen Restaurantbesuch!

Ihren letzten Ausflug in das Alte AKH werden Herr und Frau L. wohl so schnell nicht vergessen. Nachdem sie sich in einem bekannten Restaurant ein Abendessen gegönnt hatten, wurden sie auf dem Heimweg von einer Polizeistreife angehalten. Der Tatbestand: die kleine Maltesterhündin „Kessy“ (8). Obwohl sie angeleint war, wurde Familie L. gnadenlos angezeigt: 300 Euro Strafe!