Physik-Nobelpreis an Österreicher Anton Zeilinger!

Zeilinger: „Überrascht vom Anruf“

Er sei „sehr überrascht“ von dem Anruf gewesen, sagte Zeilinger in einer ersten Reaktion im Rahmen der Pressekonferenz in Stockholm. Er sei immer von Quantenmechanik fasziniert gewesen - „vom ersten Moment, an dem ich davon gehört habe“. Zeilinger würdigte am Dienstag auch seinen Doktorvater Helmut Rauch als „Pionier in Quantenphysik“, der ihm ermöglicht habe, seine Forschungen in Wien voranzutreiben. Damals sei vieles in dem Feld noch „komplett philosophisch“ gewesen. Zeilinger und seine Mit-Laureaten haben das verändert. Mittlerweile gebe es in dem Feld technologische Anwendungen, aber viele Grundfragen in der Quantenphysik seien weiter unbeantwortet.