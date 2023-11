Traditions-Zuckerlgeschäft steht vor dem Aus

„Die Leute gönnen sich auch in schlechten Zeiten Süßigkeiten. Krise hin oder her“, erzählt Kornherr. Ob er in der Pension etwas vermissen wird? „Ja, den Geruch meines Geschäfts, wenn ich in der Früh aufsperre. In einem Zuckerlgeschäft riecht es einfach herrlich.“ Dann wird er sentimental: „Mit Schokolade und Zuckerl verkauft man schließlich immer auch Emotionen. Naschen ist ja so etwas wie kuscheln im Mund.“