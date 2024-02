Das milde Wetter lässt Eis auf Seen schmelzen

Die frühlingshafte Luft der vergangenen Tage und der warme Regen haben der Eislaufsaison auf Aichwaldsee, Längsee, Hörzendorfer See und auf dem Rauschele See ein jähes Ende gesetzt. Somit bleibt Kufenflitzern in den Semesterferien nur noch der Weißensee, wenn sie auf Natureis laufen wollen. „Dank unserer günstigen Lage geht die Eislaufsaison bei uns bis in den März. In den vergangenen Jahren hatten wir bis zu 70 Eislauftage zu verzeichnen“, berichtet der langjährige Weißensee-Eismeister Norbert Jank.