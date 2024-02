SPÖ wegen Koalition mit Herbert Kickl gespalten

Vor bald einem Jahr forderte Hans Peter Doskozil die damalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner per Brief an den Parteivorstand zu einer Urabstimmung heraus. Am Ende des Prozesses war bekanntlich Andreas Babler der lachende Dritte und neue SPÖ-Chef. Rund acht Monate nachdem das rote Drama um die Führung in der Partei entschieden worden ist, ist die Partei inhaltlich alles andere als geeint.