Diebstahl und Fußbruch

Motorsportler im Rollstuhl durchlebt Horror-Wochen

Oberösterreich
19.08.2025 18:30
Der im Rollstuhl sitzende Lorenz war auf seiner Yamaha im Höhenflug, ehe er sich nun den ...
Der im Rollstuhl sitzende Lorenz war auf seiner Yamaha im Höhenflug, ehe er sich nun den Oberschenkel brach.(Bild: Krone KREATIV/Jakob Lorenz)

Vom Höhenflug zur Bruchlandung in wenigen Wochen. Das durchlebte der im Rollstuhl sitzende Motorsportler Jakob Lorenz. Neben einem Horror-Sturz inklusive Oberschenkelbruch wurde er Opfer eines ganz dreisten Diebstahls. Trotzdem gibt der 25-Jährige nicht auf, auch wenn er finanziell auf enorme Hilfe angewiesen ist.

Das Schicksal ist oftmals ein mieser Verräter. Jakob Lorenz kann davon ein Lied singen. Vor knapp sieben Jahren hatte er einen schweren Motorrad-Unfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Was ihn aber seit da nie davon abgehalten hat, seinen Traum vom Motorradfahren zu leben. Letztes Jahr krönte er sich gar zum Europameister in der Handicap-Klasse, seine Biografie wurde verfilmt. Nun hat das Schicksal erneut knüppelhart zugeschlagen!

Oberösterreich

