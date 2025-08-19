Motorsportler im Rollstuhl durchlebt Horror-Wochen

Das Schicksal ist oftmals ein mieser Verräter. Jakob Lorenz kann davon ein Lied singen. Vor knapp sieben Jahren hatte er einen schweren Motorrad-Unfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Was ihn aber seit da nie davon abgehalten hat, seinen Traum vom Motorradfahren zu leben. Letztes Jahr krönte er sich gar zum Europameister in der Handicap-Klasse, seine Biografie wurde verfilmt. Nun hat das Schicksal erneut knüppelhart zugeschlagen!