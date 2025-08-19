Motorsportler im Rollstuhl durchlebt Horror-Wochen
Diebstahl und Fußbruch
Vom Höhenflug zur Bruchlandung in wenigen Wochen. Das durchlebte der im Rollstuhl sitzende Motorsportler Jakob Lorenz. Neben einem Horror-Sturz inklusive Oberschenkelbruch wurde er Opfer eines ganz dreisten Diebstahls. Trotzdem gibt der 25-Jährige nicht auf, auch wenn er finanziell auf enorme Hilfe angewiesen ist.
Das Schicksal ist oftmals ein mieser Verräter. Jakob Lorenz kann davon ein Lied singen. Vor knapp sieben Jahren hatte er einen schweren Motorrad-Unfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Was ihn aber seit da nie davon abgehalten hat, seinen Traum vom Motorradfahren zu leben. Letztes Jahr krönte er sich gar zum Europameister in der Handicap-Klasse, seine Biografie wurde verfilmt. Nun hat das Schicksal erneut knüppelhart zugeschlagen!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.