Trotz ärztlicher Diagnose kein Geld für Gehstuhl

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verweigerte einer schwer kranken 75-Jährigen aus dem Innviertel dreimal jede Kostenbeteiligung und widersprach damit einer medizinischen Anordnung. Die Betroffene und ihr Ehemann sind verzweifelt und beteuern, dass sich dank der teuren Anschaffung der Gesundheitszustand sichtbar gebessert habe.
„Ich bin schon völlig verzagt, weiß nicht mehr, was ich machen soll“, meldete sich Manfred V. (80) aus St. Pantaleon am Montag telefonisch bei der „Krone“. Begründung: Er sei extrem enttäuscht von der Gesundheitskasse (ÖGK), der die medizinischen Bedürfnisse seiner schwer kranken Frau egal sein würden.
