Trotz ärztlicher Diagnose kein Geld für Gehstuhl

„Ich bin schon völlig verzagt, weiß nicht mehr, was ich machen soll“, meldete sich Manfred V. (80) aus St. Pantaleon am Montag telefonisch bei der „Krone“. Begründung: Er sei extrem enttäuscht von der Gesundheitskasse (ÖGK), der die medizinischen Bedürfnisse seiner schwer kranken Frau egal sein würden.