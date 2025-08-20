Red-Bull-Dilemma? „Eine schmerzhafte Feststellung“

Dabei habe Tsunoda seiner Meinung nach durchaus schon gezeigt, dass er in der Königsklasse überzeugen könne, aber „bei Red Bull ist das, was er mit diesem Auto macht, alles andere als beeindruckend. Es ist schmerzhaft für das ganze Team“, so der Niederländer. Für ihn steht damit schon fest: „Das rechtfertigt kein Cockpit für 2026. Ich denke, das ist ihm selbst auch bewusst.“