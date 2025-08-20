FACC profitiert von Aufwind in Luftfahrtindustrie

Das Ziel für 2025 ist hochgesteckt: Der Flugzeugteilehersteller FACC plant einen Umsatz von einer Milliarde Euro – das wäre ein Rekord! Am besten Weg dazu sind die Innviertler bereits. Der Umsatz legte im ersten Halbjahr um 10,6 Prozent auf 484,7 Millionen Euro zu. Ein Plus gibt es auch bei der Zahl der Mitarbeiter.