Vertrag bis 2028

Jetzt fix! Gregoritsch wechselt zu Bröndby IF

Deutsche Bundesliga
20.08.2025 09:32
Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: AFP/APA/Kirill KUDRYAVTSEV)

ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch stürmt künftig für den dänischen Fußball-Traditionsclub Brøndby IF. Der 31-Jährige verließ den SC Freiburg ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrages und unterschrieb beim Dritten der vergangenen Saison in Dänemark einen Kontrakt bis zum Sommer 2028. Das gab Brøndby am Mittwoch bekannt. Gregoritsch war im Sommer 2022 vom FC Augsburg nach Freiburg gekommen. Er trug seitdem in 107 Pflichtspielen das SC-Trikot und erzielte 30 Tore.

Ein Transfer im Sommer wurde von den Deutschen und Gregoritsch selbst als Ideallösung angesehen. Lange Zeit wurde der Markt sondiert und es gab zahlreiche Gerüchte. So soll der ÖFB-Kicker auch mit Köln, Mönchengladbach und zuletzt auch Werder Bremen verhandelt haben.

Den Zuschlag erhielt nun aber der dänische Top-Verein Bröndby IF. Die Freiburger gaben den Transfer am Mittwoch bekannt und bedankten sich bei Gregoritsch für dessen langjährigen Einsatz für den Verein. 

Beim Dritten der vergangenen Saison in Dänemark unterschrieb der 31-Jährige einen Kontrakt bis zum Sommer 2028. Das gab Bröndby am Mittwoch bekannt. Gregoritsch war im Sommer 2022 vom FC Augsburg nach Freiburg gekommen. Er trug seitdem in 107 Pflichtspielen das SC-Trikot und erzielte 30 Tore.

Ein Teamkollege von Gregoritsch bei Bröndby ist Nationalteam-Torhüter Patrick Pentz. Der Club aus einem Vorort von Kopenhagen ist in der dänischen Superliga nach zwei Runden Zweiter und spielt an diesem Donnerstag im Conference-League-Play-off-Hinspiel gegen Racing Straßburg.

„Nennt mich wie ihr wollt“
„Ich bin stolz und fühle mich geehrt, zu Brøndby IF zu wechseln, einem sehr großen Club in Skandinavien“, wurde Gregoritsch auf der Webseite des Vereins zitiert. „Wenn man als Fußballer sieht, dass die Karriere eines Tages zu Ende geht, dann beginnt man auch das Leben zu reflektieren. Und da ist eine Sache, die ich als Spieler noch erreichen muss, und das sind Titel. Brøndby ist ein Verein, der immer um die obersten Plätze mitspielt. Und ich fühle, dass wir gemeinsam Großes erreichen können.“ In einem Kurzvideo auf X stellte sich der großgewachsene Linksfuß den Fans als „Gregerl“ vor. „Aber ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ich freue mich wirklich, euch kennenzulernen“, fügte er an.

Er habe Brøndby und die „fantastische Fangemeinde“ schon gekannt und vor dem Wechsel mit einigen ehemaligen Spielern gesprochen, „selbstverständlich auch mit Patrick Pentz“. Ihm sei „unglaublich viel Positives“ berichtet worden, erklärte Gregoritsch. „Ich freue mich unglaublich, die Burschen kennenzulernen und loszulegen.“

  Der Abschied von Freiburg sei ihm jedoch nicht leicht gefallen. „Freiburg ist mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen – sowohl sportlich als auch privat“, betonte der Steirer. „Ich blicke mit Freude zurück auf den gemeinsamen Weg und kann sagen, dass der SC einen echten Fan mehr hat.“ Die finanziellen Modalitäten des Transfers gaben die beiden Vereine nicht preis.

Haufenweise Lob für Neuankömmling
„Mit Michael bekommen wir einen erfahrenen Stürmer und Torjäger, der sich auf höchstem Niveau bewährt hat. Im Laufe seiner Karriere hat er sowohl eine fantastische Persönlichkeit als auch große Qualität bewiesen. Deshalb passt er perfekt in unsere junge und talentierte Stürmer-Gruppe, die nun einen erfahrenen Referenzpunkt hat, auf den sie sich verlassen kann“, lobte Brøndbys Fußball-Direktor Benjamin Schmedes den Neuzugang, der das Trikot mit der Rückennummer 9 tragen wird.

„Michael ist ein Spielertyp, den wir bisher nicht im Kader hatten. Er gibt uns damit eine neue Dimension. Er ist ein Stürmer, der viele Spiele absolviert und viele Tore geschossen hat, sowohl in der Bundesliga als auch für die Nationalmannschaft und auch in den Endrunden.“ Schmedes lobte den körperlichen Zustand von Gregoritsch, die Cleverness, Kopfballstärke, den kraftvollen linken Fuß und die gute Technik.

Michael Gregoritsch
DänemarkFreiburgKölnMönchengladbach
ÖFBSC FreiburgSV Werder Bremen
Sommer
