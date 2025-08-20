Jetzt fix! Gregoritsch wechselt zu Bröndby IF

„Nennt mich wie ihr wollt“

„Ich bin stolz und fühle mich geehrt, zu Brøndby IF zu wechseln, einem sehr großen Club in Skandinavien“, wurde Gregoritsch auf der Webseite des Vereins zitiert. „Wenn man als Fußballer sieht, dass die Karriere eines Tages zu Ende geht, dann beginnt man auch das Leben zu reflektieren. Und da ist eine Sache, die ich als Spieler noch erreichen muss, und das sind Titel. Brøndby ist ein Verein, der immer um die obersten Plätze mitspielt. Und ich fühle, dass wir gemeinsam Großes erreichen können.“ In einem Kurzvideo auf X stellte sich der großgewachsene Linksfuß den Fans als „Gregerl“ vor. „Aber ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ich freue mich wirklich, euch kennenzulernen“, fügte er an.