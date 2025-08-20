Von Sky bis DAZN: Wer Spiele der Top-Ligen zeigt

Freunde des runden Leders werden nun auch wieder international mit Top-Spielen gefüttert. Mit dem Kracher FC Bayern München gegen RB Leipzig startet diesen Freitag um 20.30 Uhr die deutsche Bundesliga in ihre 63. Saison. Nicht nur dank der dort spielenden österreichischen Top-Stars wie Konrad Laimer, Xaver Schlager oder Christoph Baumgartner erfreut sich der teutonische Fußball hierzulande großer Beliebtheit. Doch wer sich auf der eigenen Wohnzimmercouch gerne intensiv mit den dortigen Spielen befassen möchte, braucht mehr als einen Streaming-Dienstleister. Will man alle Partien sehen, kommt man um zwei Abos nicht herum.