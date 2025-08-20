2000 Tonnen schweres Bauteil in Position gebracht

100 Personen arbeiten gleichzeitig

Eine besondere Herausforderung ist die Logistik: Die Strecke hat Steigungen von bis zu 38 Promille, enge Kurven und ist nur schwer mit Straßenfahrzeugen erreichbar. Seit Abriss der alten Viaduktbögen beim Wifi in Innsbruck Ende Juli ist zudem die Zufahrtsmöglichkeit per Bahn unterbrochen. Deshalb mussten Baumaterial, Maschinen und Geräte schon vorher mit über 250 Zugfahrten an ihren Einsatzort gebracht werden. Seitdem arbeiten bis zu 100 Personen gleichzeitig in einem engen Zeitrahmen an verschiedenen Projekten. Auch das Wetter spielt bei hochalpinen Baustellen eine entscheidende Rolle.