Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Szenen im Video

2000 Tonnen schweres Bauteil in Position gebracht

Tirol
20.08.2025 09:00

Nicht Alltägliches gab es kürzlich in Innsbruck zu sehen! Der denkmalgeschützte Inntalviadukt zwischen der Karwendelbrücke und dem Westbahnhof wurde eingeschoben – mittels starker hydraulischer Zylinder. Prädikat: Absolut sehenswert, wie auch das Video eindrucksvoll zeigt. 

0 Kommentare

Großbaustelle herrscht seit Monaten in der Tiroler Landeshauptstadt. Die ÖBB bauen nach mehr als 110 Jahren Betriebszeit in Etappen das sogenannte Inntalviadukt zwischen der Karwendelbrücke und dem Innsbrucker Westbahnhof neu.

40 Tonnen Zugkraft pro Zylinder
Vor wenigen Tagen stand der Höhepunkt der Arbeiten in diesem Jahr bevor: Mittels starker hydraulischer Zylinder haben Fachleute den zweiten Abschnitt des denkmalgeschützten Bauwerks an seine endgültige Position eingeschoben – mit 40 Tonnen Zugkraft pro Zylinder. Die neuen Bögen wurden seitlich auf einer Verschubbahn vorgefertigt und während der noch bis 1. September laufenden Streckensperre erfolgreich in ihre endgültige Lage gebracht. 

Der zweite Bauabschnitt wurde in Position gebracht.
Der zweite Bauabschnitt wurde in Position gebracht.(Bild: ÖBB/Gasser-Mair)
Das 2000 Tonnen schwere Bauteil wurde mit hydraulischen Pressen millimetergenau an seine ...
Das 2000 Tonnen schwere Bauteil wurde mit hydraulischen Pressen millimetergenau an seine Position gebracht.(Bild: ÖBB/Gasser-Mair)
Das Bauteil glitt, gezogen von Zylindern mit 40 Tonnen Zugkraft über Stahl-Teflon-Bahnen.
Das Bauteil glitt, gezogen von Zylindern mit 40 Tonnen Zugkraft über Stahl-Teflon-Bahnen.(Bild: ÖBB/Gasser-Mair)

„Ein echter Meilenstein“
Das Bogentragwerk, so schwer wie 23 Taurus-Lokomotiven, legte die rund sechs Meter im Querverschub in knapp einer Stunde zurück. Laut ÖBB handle es sich um einen „echten Meilenstein“ für die Infrastruktur der Karwendelbahn.

Das Inntalviadukt ist zwar die größte, aber nicht die einzige Maßnahme, die die ÖBB 2025 auf der Karwendelstrecke umsetzen. Vielmehr wurde die gesamte Gebirgsbahn zur Baustelle. So werden etwa die Bahnsteige an den Haltestellen Leithen und Gießenbach erneuert sowie Weichen, Schienen und Schwellen neu verlegt.

Zitat Icon

Die Strecke hat Steigungen von bis zu 38 Promille, enge Kurven und ist nur schwer mit Straßenfahrzeugen erreichbar.

ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair

Bild: Birbaumer Christof

100 Personen arbeiten gleichzeitig
Eine besondere Herausforderung ist die Logistik: Die Strecke hat Steigungen von bis zu 38 Promille, enge Kurven und ist nur schwer mit Straßenfahrzeugen erreichbar. Seit Abriss der alten Viaduktbögen beim Wifi in Innsbruck Ende Juli ist zudem die Zufahrtsmöglichkeit per Bahn unterbrochen. Deshalb mussten Baumaterial, Maschinen und Geräte schon vorher mit über 250 Zugfahrten an ihren Einsatzort gebracht werden. Seitdem arbeiten bis zu 100 Personen gleichzeitig in einem engen Zeitrahmen an verschiedenen Projekten. Auch das Wetter spielt bei hochalpinen Baustellen eine entscheidende Rolle.

Acht weitere Bögen realisiert
Die ÖBB setzen ein langfristiges Sanierungskonzept um. Bereits 2022 wurde der südlichste Abschnitt erneuert. Nun folgten acht weitere Bögen, die in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt gestaltet wurden. Die neuen Betontragwerke entsprechen in ihrer äußeren Erscheinung der historischen Bausubstanz und ermöglichen gleichzeitig einen sicheren und modernen Bahnbetrieb.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
InnsbruckWestbahnhof
ÖBB
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.495 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.170 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
168.407 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3111 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1472 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1345 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf