Trump lässt US-Grenzzaun jetzt schwarz streichen

Prüfung von „antiamerikanischen Aktivitäten“

Zudem will die US-Regierung auch die Erlangung einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung erschweren. Die Behörde für Einwanderung und Einbürgerung USCIS hat nach eigenen Angaben die Anforderungen erweitert, die im Internet im Voraus unter die Lupe genommen werden. Demnach werden soziale Plattformen nun auch auf „antiamerikanische Aktivitäten“ untersucht. Diese Erweiterung gelte ab Veröffentlichungsdatum am Dienstag.