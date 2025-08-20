Ausgeliefert! Paketzusteller schlitterte in Pleite

Öffentlich-rechtlicher Gläubiger stellte Antrag

Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz sei von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht worden. Es sind fünf Dienstnehmer von dieser Pleite betroffen. „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein“, so der KSV1870.