Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Keine Einbahnstraße“

Nach viel Kritik am Stromgesetz nun Feinschliff

Wirtschaft
20.08.2025 06:00
Die Regierung plant die „größte Energiereform seit 20 Jahren“.
Die Regierung plant die „größte Energiereform seit 20 Jahren“.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

„Das Stromnetz ist keine Einbahnstraße“, kontert die Regierung zu den geplanten Einspeisetarifen. Für kleine Solaranlagen ist eine Ausnahme denkbar. Bis Ende des Jahres soll das Gesetz beschlossen werden. Vor allem von der Erneuerbaren-Branche gab es viel Kritik.

0 Kommentare

Mehr als 140 Seiten hat der Entwurf des Strommarktgesetzes (ElWG). Mehr als 550 Stellungnahmen sind binnen mehrerer Wochen eingetrudelt. „Hauptsächlich geht es um drei bis vier Paragrafen“, sagt Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner zur Begutachtung. Viel Gegenwind kam aus der Erneuerbaren-Branche, die Milliardeninvestitionen auf den Prüfstand stellte.

Netzkosten steigen die nächsten Jahre an
Stark in der Kritik standen die geplanten Einspeisetarife. Weil die Netzkosten in den nächsten Jahren nach oben schnellen, will die Regierung die Erzeuger mehr daran beteiligen, die Verbraucher soll das entlasten. Eine gezielte Steuerung soll zudem den Netzausbau etwas entschleunigen, wenn die Netze weniger beansprucht werden.

Der kommende starke Anstieg der Kosten soll zumindest gedämpft werden. „Das Netz ist keine Einbahnstraße“, meint Zehetner. Auch Einspeiser belasten die Kapazitäten. Für Betreiber kleiner PV-Anlagen ist aber eine Ausnahme möglich, deutet sie an.

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Es wird wirtschaftlich bleiben.“
Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Es wird wirtschaftlich bleiben.“(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Betreiber können Entgelte nicht einfach weitergeben
Doch zahlen die höheren Kosten für die Erzeuger am Ende nicht auch die Konsumenten? „Nein, denn die Energiebetreiber dürfen das dann nicht einfach weitergeben, ihre Gewinnspanne wird sinken“, entgegnet die Politikerin. Die Höhe der Einspeisetarife legt die Regulierungsbehörde E-Control fest. Dem Vernehmen nach könnten sie bei unter einem Cent pro Kilowattstunde liegen. „Es wird wirtschaftlich bleiben“, so Zehetner.

Zweiter großer Kritikpunkt war die Spitzenkappung. Dabei soll die Einspeiseleistung von Solar- oder Windanlagen bei zu viel Strom im Netz beschränkt werden. Erzeuger befürchten weniger Umsatz. Bei der Windkraft betont Zehetner, dass die Spitzenkappung zum Beispiel am deutschen Markt noch strenger sei, dort dürfen über das Jahr drei Prozent „gekappt“ werden, in Österreich sind zwei Prozent geplant.

Ein Dorn im Auge ist der Erneuerbaren-Branche auch, dass sie künftig bei Eingriffen ins Netz nicht mehr entschädigt werden sollen. „Es werden dank Spitzenkappung aber auch weniger Eingriffe nötig sein“, betont Zehetner.

Sozialtarif ebenfalls im Fokus
Auch am Sozialtarif gab es teils Kritik. „Es gibt da ganz unterschiedliche Perspektiven.“ Während die Wirtschaft den Tarif von sechs Cent pro kWh (Kosten rund 30 Mio. Euro jährlich) nicht finanzieren will, ist anderen der Bezieherkreis zu klein.

Lesen Sie auch:
Der Windkraftausbau droht ins Stocken zu geraten.
„Investieren woanders“
Windkraft bangt um Milliarden-Investitionen
11.08.2025
Neues Stromgesetz
Gewinner und Verlierer der „größten Energiereform“
04.07.2025

Die geplante Niedrigpreisgarantie bemängeln wiederum Verbraucherschützer. Denn erst nach einem halben Jahr sollen sinkende Tarife weitergegeben werden müssen, während bei Erhöhungen schneller ohne Zustimmung die Stromrechnung steigen darf. Zehetner betont die wichtige „Rechtssicherheit“ bei der Anpassung von Preisen.

Gesetz soll bis Ende des Jahres durch Parlament
Bis zum Beschluss dauert es noch, eine Zweidrittelmehrheit mit FPÖ oder Grünen ist nötig. Zehetner hofft auf Ende 2025. Danach geht es auch bereits an weitere Gesetzesvorhaben, etwa das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.501 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
181.467 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
146.713 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3107 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Wirtschaft
„Keine Einbahnstraße“
Nach viel Kritik am Stromgesetz nun Feinschliff
Weitere fünf Jahre
Didi Tunkel bleibt Chef des Burgenland-Tourismus
Krone Plus Logo
Noch kein Vollbetrieb
Bei Emco verbrannten Einzelteile um 12 Millionen
Krone Plus Logo
Zahlt BAWAG nicht?
Kreditgebühren: Zuerst Erfolg, jetzt alles anders
Geht in Aufsichtsrat
N26-Gründer Valentin Stalf hört als Chef auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf