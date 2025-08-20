Nach viel Kritik am Stromgesetz nun Feinschliff

Betreiber können Entgelte nicht einfach weitergeben

Doch zahlen die höheren Kosten für die Erzeuger am Ende nicht auch die Konsumenten? „Nein, denn die Energiebetreiber dürfen das dann nicht einfach weitergeben, ihre Gewinnspanne wird sinken“, entgegnet die Politikerin. Die Höhe der Einspeisetarife legt die Regulierungsbehörde E-Control fest. Dem Vernehmen nach könnten sie bei unter einem Cent pro Kilowattstunde liegen. „Es wird wirtschaftlich bleiben“, so Zehetner.