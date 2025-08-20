„Liebe Grazer, packt eure warmen Pullover ein!“

„Krone“: Mittwoch prallen Bodö/Glimt und Sturm erstmals aufeinander – wer ist in diesem Duell der Favorit?

Jan Age Fjörtoft: „Ich würde von einem 50:50-Spiel sprechen, sehe zwei Vereine, die sich ähnlicher sind, als man es auf den ersten Blick vermuten würde. Klubs, die in den letzten Jahren über den Platz hinaus etwas aufgebaut haben. Ich bin sehr beeindruckt, wie es Sturm geschafft, Salzburg vom Thron wegzuboxen.“