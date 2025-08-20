Vorteilswelt
Fjörtoft im Interview

„Liebe Grazer, packt eure warmen Pullover ein!“

Fußball National
20.08.2025 06:30
Sturm träumt von der Champions League.
Sturm träumt von der Champions League.(Bild: GEPA)

Ex-Rapidler Jan Age Fjörtoft gibt Sturm im Play-off-Duell der Champions League gegen seine Landsmänner aus Norweger eine 50:50-Chance. Beim Thema Weltmeisterschaft schlägt das Herz des 58-Jährigen auch für Österreich, wie er im Interview mit der „Krone“ verrät.

„Krone“: Mittwoch prallen Bodö/Glimt und Sturm erstmals aufeinander – wer ist in diesem Duell der Favorit?
Jan Age Fjörtoft: „Ich würde von einem 50:50-Spiel sprechen, sehe zwei Vereine, die sich ähnlicher sind, als man es auf den ersten Blick vermuten würde. Klubs, die in den letzten Jahren über den Platz hinaus etwas aufgebaut haben. Ich bin sehr beeindruckt, wie es Sturm geschafft, Salzburg vom Thron wegzuboxen.“

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
