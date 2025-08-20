Tarife: Warum manche Patienten weniger „wert“ sind

Trump lässt Grenzzaun schwarz streichen
„Schwer zu erklimmen“
Die Kassenverträge zwischen Ärzten und der Österreichischen Gesundheitskasse sind ein Teil des Fundaments unseres Gesundheitssystems. Die erheblichen Unterschiede zwischen den Bundesländern in den Verträgen stellen große Hürden für eine Vereinheitlichung dar. Die „Krone“ hat sich die Situation näher angeschaut.
„Wir haben in Österreich ein sehr komplexes System. Die neun Verträge in den Bundesländern kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen“, stellt Klaus Mitterdorfer, Kammeramtsdirektor der Kärntner Ärztekammer, klar. „Das fängt bei den Leistungen an, geht über die einzelnen Tarife bis hin zur Art der Verrechnung.“ Die Differenzen sind teils eklatant und nicht verständlich.

