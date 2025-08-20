Tarife: Warum manche Patienten weniger „wert“ sind

„Wir haben in Österreich ein sehr komplexes System. Die neun Verträge in den Bundesländern kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen“, stellt Klaus Mitterdorfer, Kammeramtsdirektor der Kärntner Ärztekammer, klar. „Das fängt bei den Leistungen an, geht über die einzelnen Tarife bis hin zur Art der Verrechnung.“ Die Differenzen sind teils eklatant und nicht verständlich.