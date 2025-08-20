Babler will Leben für Österreicher billiger machen

Wiewohl das SPÖ-Regierungsteam bisher nicht unangenehm aufgefallen ist und auch einige Prestigeprojekte umgesetzt werden konnten, kommen die Sozialdemokraten in Umfragen nicht vom Fleck. Der Parteivorsitzende sieht dies im Zusammenhang mit einer Vertrauenskrise der Politik gegenüber, hätten die jüngsten Regierungskonstellationen (ohne die SPÖ) doch „berechtigte Frustration“ ausgelöst. Um hier eine Änderung zu bewirken, werde es schon „eine Zeit“ dauern. Er sei aber der Überzeugung, dass die SPÖ auch gut benotet werde, wenn man es schaffe, große Aufgaben in eine gute Richtung zu bringen: „Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir mit einer guten Bilanz auch ein gutes Ergebnis erzielen werden.“