Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Polizist zeigt auf

Eigenheim vor Einbruch schützen – „aber so nicht!“

Tirol
20.08.2025 06:00
Uneinsehbare Terrassentüren gehören häufig zu den „Schwachstellen“ im Eigenheim.
Uneinsehbare Terrassentüren gehören häufig zu den „Schwachstellen“ im Eigenheim.(Bild: Holl Reinhard)

Knapp 7000 Einbrüche in Wohnungen und Häusern wurden im Vorjahr in Österreich begangen. Die Zahlen sind rückläufig. Dennoch sieht Präventionsexperte Hans-Peter Seewald von der Tiroler Polizei noch zahlreiche Sicherheitslücken. 

0 Kommentare

Ein spektakulärer Einbruch vor wenigen Tagen in ein Wohnhaus in Oberlienz hatte – wie berichtet – sogar einen Cobra-Einsatz zur Folge. Die zwei mutmaßlichen Täter konnten gefasst werden. Der Großteil der Einbrüche in Privathäusern und Wohnungen kann hingegen nie geklärt werden. Die aktuelle Aufklärungsquote bei den Eigentumsdelikten - zu denen neben Diebstählen auch Einbrüche gehören - liegt laut Innenministerium derzeit bei gerade einmal knapp 29 Prozent. 

Technik falsch eingesetzt wirkungslos
Die Zahl der Taten ist zwar erfreulich zurückgegangen, doch Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention des Tiroler Landeskriminalamtes, sieht noch viel Luft nach oben bei den Schutzmaßnahmen für Häuser und Wohnungen. „Es gibt heute viele technische Hilfsmittel. Aber viele Bürger setzen sie nicht konsequent genug oder falsch ein“, nennt Seewald als Beispiel Sicherheitsverriegelungen bei Kellerfenstern: „Ohne zusätzliches Sicherheitsglas ist die Verriegelung nur mehr einen Bruchteil wert.“ Auch das Zusperren der Haustür könne trügerische Sicherheit vermitteln, wenn das Schloss über keinen Sicherheitsbeschlag verfüge.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.501 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
181.467 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
146.713 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3107 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf