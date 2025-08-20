Eigenheim vor Einbruch schützen – „aber so nicht!“

Knapp 7000 Einbrüche in Wohnungen und Häusern wurden im Vorjahr in Österreich begangen. Die Zahlen sind rückläufig. Dennoch sieht Präventionsexperte Hans-Peter Seewald von der Tiroler Polizei noch zahlreiche Sicherheitslücken.
Ein spektakulärer Einbruch vor wenigen Tagen in ein Wohnhaus in Oberlienz hatte – wie berichtet – sogar einen Cobra-Einsatz zur Folge. Die zwei mutmaßlichen Täter konnten gefasst werden. Der Großteil der Einbrüche in Privathäusern und Wohnungen kann hingegen nie geklärt werden. Die aktuelle Aufklärungsquote bei den Eigentumsdelikten - zu denen neben Diebstählen auch Einbrüche gehören - liegt laut Innenministerium derzeit bei gerade einmal knapp 29 Prozent.
Technik falsch eingesetzt wirkungslos
Die Zahl der Taten ist zwar erfreulich zurückgegangen, doch Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention des Tiroler Landeskriminalamtes, sieht noch viel Luft nach oben bei den Schutzmaßnahmen für Häuser und Wohnungen. „Es gibt heute viele technische Hilfsmittel. Aber viele Bürger setzen sie nicht konsequent genug oder falsch ein“, nennt Seewald als Beispiel Sicherheitsverriegelungen bei Kellerfenstern: „Ohne zusätzliches Sicherheitsglas ist die Verriegelung nur mehr einen Bruchteil wert.“ Auch das Zusperren der Haustür könne trügerische Sicherheit vermitteln, wenn das Schloss über keinen Sicherheitsbeschlag verfüge.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.