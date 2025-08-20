KAC hatte zuletzt immer Ärger mit Wolfsburg

Schon in der Vorsaison hatte der KAC mit 121 Gegentoren die drittbeste Defensive der ICE-Liga, in der Spielzeit davor mit 104 kassierten Treffern sogar die stärkste. Und diese Saison kam mit Jordan Murray ein zweiter Legionär dazu, der die Abwehr noch einmal verbessern soll. Mit Jesper Jensen Aabo, Thimo Nickl, Clemens Unterweger, David Maier, Tobias Sablattnig und Maxi Preiml dazu setzen die Rotjacken auf sieben starke Verteidiger. Das zeigte sich gleich mit dem Shutout beim 3:0-Testsieg gegen Laibach. „Wenn man hinten gut steht und es den Gegnern schwer macht, kommt man auch vorne immer wieder zu Chancen“, betont der 22-jährige Preiml.