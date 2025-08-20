Vorteilswelt
Test gegen Deutsche

KAC hatte zuletzt immer Ärger mit Wolfsburg

Kärnten
20.08.2025 08:57
Maxi Preiml (Mi.) trifft am Mittwoch wieder auf die harten Wolfsburger.
Maxi Preiml (Mi.) trifft am Mittwoch wieder auf die harten Wolfsburger.(Bild: Pessentheiner Florian)

Die Defensive von Eishockey-Vizemeister KAC mit Neuzugang Jordan Murray soll diese Saison wieder das Prunkstück sein – schon im ersten Testspiel hatte es gegen Laibach ja ein Shutout gegeben. Am Mittwoch wartet nun das Sparring gegen DEL-Klub Wolfsburg – die Partien in den beiden vorigen Jahren waren immer recht wild. . .

0 Kommentare

Schon in der Vorsaison hatte der KAC mit 121 Gegentoren die drittbeste Defensive der ICE-Liga, in der Spielzeit davor mit 104 kassierten Treffern sogar die stärkste. Und diese Saison kam mit Jordan Murray ein zweiter Legionär dazu, der die Abwehr noch einmal verbessern soll. Mit Jesper Jensen Aabo, Thimo Nickl, Clemens Unterweger, David Maier, Tobias Sablattnig und Maxi Preiml dazu setzen die Rotjacken auf sieben starke Verteidiger. Das zeigte sich gleich mit dem Shutout beim 3:0-Testsieg gegen Laibach. „Wenn man hinten gut steht und es den Gegnern schwer macht, kommt man auch vorne immer wieder zu Chancen“, betont der 22-jährige Preiml.

Jan Mursak wird das Testspiel gegen Wolfsburg krank verpassen.
Jan Mursak wird das Testspiel gegen Wolfsburg krank verpassen.(Bild: GEPA)

Sprints für die Spritzigkeit
Um am Eis schneller zu werden, hat der Feldkirchner im Sommer den Fokus voll auf Spritzigkeit gesetzt. Preiml: „Da waren sehr viele Sprints dabei – auch die Sunshine Hockey League hat mir sicher geholfen. Die wöchentlichen Spiele waren einfach eine tolle Praxis, das hilft beim Einstieg auf das Eis.“

Wilde Testspiele
Der junge Verteidiger ist auch einer der schlagkräftigsten Spieler beim KAC (Mursak fehlt wohl krank) – diese Qualitäten könnten im Test am Mittwoch gegen DEL-Klub Wolfsburg (19.15) gefragt sein. Denn in den letzten zwei Jahren waren die Sparrings mit dem neuen August-Stammgast in Klagenfurt jeweils sehr wild.

  • 2023 musste Preiml beim 5:2-Sieg in der Schlussphase mit Fabio Pfohl raufen, dazu wurde Schwinger nach seinem Empty-Net-Tor beinhart in die Bande gecheckt. Wolfsburg-Coach Mike Stewart – der beinharte ehemalige VSV-Spieler – lieferte sich dann auch noch ein heftiges Wortgefecht mit den Schiedsrichtern.

  •  Auch 2024 gab’s während des Sparrings durchgehend Reibereien, doch die Rotjacken bleiben cool und setzten sich – ohne gleich zehn abwesende Teamspieler (!) – mit 4:1 durch. Eine im Vorfeld vereinbarte Overtime wurde von den beiden Trainerteams annulliert.

Am Freitag geht die diesjährige Testspielwoche in der Klagenfurter Heidi-Horten-Arena weiter – da trifft am Nachmittag der VSV auf Wolfsburg (16), ehe im Abendspiel der KAC Liga-Gegner Vienna Capitals fordert (20). 

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Kärnten

Folgen Sie uns auf