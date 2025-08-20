Statt teurem Nachtsichtgerät kam Billig-Werkzeug

Zwei Sprüche bewahrheiten sich beim jüngsten Betrugsfall im Waldviertel: Kriminellen ist jedes Mittel recht, um an Geld zu kommen. Und: Ein vermeintliches Schnäppchen kann den Käufer teuer zu stehen kommen. Was war passiert? Ein 56-Jähriger aus Horn wurde im Internet auf eine Werbeeinschaltung aufmerksam, die nur vermeintlich von einem Diskonter stammte. Darin wurde ein Nachtsichtgerät um ein Zehntel des normalerweise vierstelligen Kaufpreises angeboten.