Jedes achte Unternehmen bei Bilanzen säumig

Justizministerin plant härtere Strafen

Justizministerin Alma Zadic hat vor Kurzem einen Maßnahmenplan mit härteren Strafen für Bilanzsäumigkeit vorgestellt. Bis zu fünf Prozent des weltweiten Jahresumsatzes sollen nach ihrer Vorstellung als Strafe verhängt werden können. „Die Welle an Signa-Pleiten hat gezeigt: Die momentanen Strafen reichen nicht. Große Konzerne zahlen lieber Strafe, als offen und ehrlich Auskunft über ihre Wirtschaftslage zu geben“, heißt es in einem Papier des Ministeriums. „Deshalb wird es notwendig sein, die Strafen so zu erhöhen, dass sie auch Großkonzerne nicht mehr ignorieren können,“ betonte Zadic.