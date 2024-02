Tiroler FPÖ-Chef fordert Entschuldigung Nehammers

Abwerzger fand im Gespräch mit der APA, dass die Worte Nehammers „in der Dimension einmalig“ und „eines Bundeskanzlers nicht würdig“ seien. „Nehammer leidet offenbar in dieser Hinsicht an verbaler Inkontinenz“, ritt der Tiroler FPÖ-Obmann eine scharfe Attacke auf den ÖVP-Bundesparteiobmann und Kanzler. Dieser unterstelle Kickl eine „klare Ideologie“ und verharmlose somit „die dunkelste Zeit unserer Geschichte.“ Er vermute, dass Nehammer die „Dimension der Begrifflichkeit, was rechtsextrem ist, einfach nicht versteht“, erklärte Abwerzger.