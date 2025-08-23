Vorteilswelt
Mehr Natürlichkeit

Madonna will für Toyboy Schluss mit Botox machen

Society International
23.08.2025 16:44
Madonna feierte mit Freund Akeem Morris und Sohn Rocco Ritchie ihren 67. Geburtstag in Siena. ...
Madonna feierte mit Freund Akeem Morris und Sohn Rocco Ritchie ihren 67. Geburtstag in Siena. Die Sängerin will jetzt wieder auf mehr Natürlichkeit setzen.(Bild: Viennareport)

Mit 67 ausschauen wie 27? Diese Zeiten sollen für Madonna jetzt vorbei sein. Denn die Sängerin, die in den letzten Jahren beim Beauty-Doc ein- und ausgegangen ist, soll Gerüchten zufolge Schluss mit Fillern und Botox machen. Und Grund dafür ist ausgerechnet ihr Toyboy!

0 Kommentare

Mitte August feierte Madonna ihren 67. Geburtstag beim berühmten Palio in Siena. Mit dabei waren nicht nur ihre Kids, sondern auch ihr junger Lover, Akeem Morris, der sie laut US-Medien so strahlen lässt, wie lange nicht mehr.

„Er sagt ihr, sie ist wunderschön“
Aber nicht nur die Liebe zu dem 29-Jährigen sorgt bei Madonna für einen rosigen Teint. Sondern auch eine Veränderung in den Beauty-Gewohnheiten der „Queen of Pop“. Denn wie ein Insider der „New York Post“ nun verraten hat, habe Akeem seiner Liebsten das Versprechen abgerungen, mit Botox und Co. kürzerzutreten.

Madonna besuchte zum 67. Geburtstag den berühmten Palio in Siena.
Madonna besuchte zum 67. Geburtstag den berühmten Palio in Siena.(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)

„Sie fängt an, auf Akeem zu hören, der ihr sagt, dass sie wunderschön ist“, erklärte der Insider – und räumte ein: „Normalerweise hört sie auf niemanden, aber sie tut es bei ihm.“

Bye-bye, starre Miene!
Bei der Sängerin habe in Sachen Beauty-Behandlungen dank ihres jungen Freundes ein Umdenken eingesetzt, so der Insider weiter: „Sie will ihr 67-jähriges Leben jetzt genießen und nicht mehr krampfhaft versuchen, wie 27 auszusehen. Also macht sie Dinge wie Behandlungen mit LED-Lichtern, Sauerstoff-Facials, Lymphdrainagen – Dinge, die deinem Gesicht einfach eine Auffrischung geben.“

Die Zeiten, in denen Madonna wegen ihres geschwollen wirkenden Gesichts oder ihrer starren Mimik in die Schlagzeilen geriet – wie etwa bei den Grammys 2023 –, sollen nun dem Insider zufolge endgültig vorbei sein. „Jeder ist besessen von der Frage, was sie mit ihrem Gesicht gemacht hat, und so hat sie beschlossen, zu versuchen, etwas natürlicher auszusehen nach dem ganzen Grammy-Auftritt vor ein paar Jahren“, so der Insider.

Auf Instagram teilte Madonna Eindrücke von ihrem Geburtstag in Siena:

Madonnas Gesicht sei „so ikonisch, es muss einfach nach ihr ausschauen –sie möchte, dass es weniger geformt aussieht und dass sich ihr Gesicht bewegt“.

„Keine Cougar-Fantasie“
Madonna hat ihren jungen Freund, ein Ex-Fußballer, bei einem Fotoshooting kennengelernt. Die beiden machten ihre Liebe im letzten Jahr öffentlich. Die Beziehung laufe gut, weiß der Insider zudem zu berichten. „Sie strahlt derzeit und das hat sehr viel mit Akeem zu tun.“ 

Madonna liebe ihren Toyboy „abgöttisch“, weshalb sie mit ihm auch Ausflüge, Partys und sogar alberne kleine Tanzvideos plane. „Akeem bringt sie oft zum Lachen und deshalb ist er ihr so ​​wichtig … er genießt die Aufmerksamkeit.“

Madonna verfolgt an ihrem 67. Geburtag von einem Fenster aus das spannende Rennen.
67. Geburtstag
Madonna feiert beim Palio im Herzen der Toskana
17.08.2025
SWAT-Team stürmte Haus
Sean Penn packt über explosive Madonna-Ehe aus
24.06.2024

Madonna gehe es in der Beziehung aber nicht um „eine große Liebesgeschichte“, sondern viel mehr um „eine Kameradschaft“. „Sie hat mir erklärt, sie braucht keinen Toyboy – das hier sei keine Cougar-Fantasie –, aber sie will jemanden, der bei ihr ist, wenn sie in der Nacht nicht schlafen kann. Und das ist Akeem“, so der Insider. Denn: „Mehr als alles andere hat sie realisiert, dass es Spaß und Lachen sind, die sie jung halten. Und das ist der Grund, warum Akeem so wichtig für sie ist.“

