Madonna will für Toyboy Schluss mit Botox machen

Madonna gehe es in der Beziehung aber nicht um „eine große Liebesgeschichte“, sondern viel mehr um „eine Kameradschaft“. „Sie hat mir erklärt, sie braucht keinen Toyboy – das hier sei keine Cougar-Fantasie –, aber sie will jemanden, der bei ihr ist, wenn sie in der Nacht nicht schlafen kann. Und das ist Akeem“, so der Insider. Denn: „Mehr als alles andere hat sie realisiert, dass es Spaß und Lachen sind, die sie jung halten. Und das ist der Grund, warum Akeem so wichtig für sie ist.“