Nehammer: „Ja, Kickl ist ein Rechtsextremer“

Karl Nehammer (ÖVP) ist am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ Rede und Antwort gestanden und hat dabei klare Worte für FPÖ-Chef Kickl gefunden. „Ja, Herbert Kickl ist ein Rechtsextremer“, attestierte der Bundeskanzler seinem politischen Kontrahenten, der seit Monaten in zahlreichen Umfragen die Nase vorne hat.