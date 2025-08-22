„Die Buben hätten an einer Nuss sterben können!“

Anfang mit drei Milligramm

Der Höhepunkt: eine orale Immuntherapie. Begonnen mit winzigen drei Milligramm – nur ein Prozent einer einzelnen Erdnuss –, lernten die Körper der Brüder, das einst lebensbedrohliche Lebensmittel zu akzeptieren. Heute können sie ohne Symptome eine ganze Erdnuss genießen. Mutter Lela D. (42) ist dem „Schutzengel“ ihrer Söhne unendlich dankbar: „Endlich können unsere Kinder fast normal leben, ohne dass wir bei jedem Bissen ständig Angst haben müssen.“