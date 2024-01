Lena Schilling: Herbert Kickl ist rechtsextrem

„Wir stehen vor einem Rechtsruck“

Neben Klimaschutz wird ihr politischer Schwerpunkt auf dem Kampf gegen Rechtsextremismus liegen. Denn „ganz ehrlich, wir stehen in Europa vor einem Rechtsruck.“ In diesem Zusammenhang erwähnt die Klimaaktivistin nicht nur ein Treffen von Rechten in Italien inklusive Faschistengruß, sondern auch die FPÖ und deren Obmann Herbert Kickl.