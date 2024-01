Mölzer: „Das ist diffamierendes Kampfvokabel“

Glawischnig, die selbst Juristin ist, stellt dazu klar: „Es gibt zum Begriff Extremismus keine klare Judikatur. Aber ist es denn wirklich nötig, in der politischen Argumentation immer wieder über Ränder hinauszuschlagen?“ Mölzer kontert erbost: „Aber das macht ja niemand in der FPÖ“. Mölzer erwähnt ÖVP-Altpolitiker Andreas Kohl, der einst den Begriff „innerhalb des Verfassungsbogens“ geprägt habe. Rechtsradikal und rechtsextrem wären so Begriffe und beide auch legal. Mölzer abschließend: „Beides ist aber Beschimpfung und Diffamierung.“