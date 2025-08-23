Blau-Weiß Linz gegen SV Ried, LIVE ab 17 Uhr

Vierte Runde in der heimischen Fußball-Bundesliga. Tabellen-Schlusslicht Blau-Weiß Linz empfängt Aufsteiger SV Ried. Wir berichten Live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Die Blau-Weißen aus Linz stehen im Oberösterreich-Derby unter Druck, nach drei Runden ist man punkt- und torlos Letzter. „Ich habe solche Phasen als Spieler und Trainer schon erlebt, wir müssen positiv bleiben. Gemeinsam werden wir das schaffen. Samstag ist der wichtigste Tag in der Woche“, erklärte Coach Mitja Mörec. Eine Baustelle ist die fehlende offensive Durchschlagskraft. „Wir brauchen im letzten Drittel eine bessere Passquote, müssen noch zielstrebiger sein, Abschlüsse suchen. Ich habe Ronivaldo auch gesagt, dass wir mehr von ihm brauchen.“ Der Torschützenkönig der Vorsaison läuft seiner Form noch hinterher.
Verpassen wird das ausverkaufte Derby der Rot-gesperrte Anderson. Dafür könnte Alexander Briedl gegen Ried sein Comeback feiern. Für die Innviertler Gäste ist das Duell der Auftakt einer speziellen Woche, die SV hat binnen sieben Tagen drei OÖ-Derbys vor der Brust. Nach Blau-Weiß folgt Union Gurten im Cup und anschließend der LASK. „Die Derbywoche hat für den gesamten Verein einen besonderen Stellenwert. Uns ist bewusst, dass gegen Blau-Weiß beide Teams unter Ergebnisdruck stehen“, sagte SVR-Trainer Maximilian Senft. Der Aufsteiger konnte bisher erst einen Punkt einsammeln.
