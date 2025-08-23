Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

Blau-Weiß Linz gegen SV Ried, LIVE ab 17 Uhr

Bundesliga
23.08.2025 06:02
Findet Ronivaldo seine Torgefahr im Oberösterreich-Derby wieder?
Findet Ronivaldo seine Torgefahr im Oberösterreich-Derby wieder?(Bild: GEPA)

Vierte Runde in der heimischen Fußball-Bundesliga. Tabellen-Schlusslicht Blau-Weiß Linz empfängt Aufsteiger SV Ried. Wir berichten Live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Die Blau-Weißen aus Linz stehen im Oberösterreich-Derby unter Druck, nach drei Runden ist man punkt- und torlos Letzter. „Ich habe solche Phasen als Spieler und Trainer schon erlebt, wir müssen positiv bleiben. Gemeinsam werden wir das schaffen. Samstag ist der wichtigste Tag in der Woche“, erklärte Coach Mitja Mörec. Eine Baustelle ist die fehlende offensive Durchschlagskraft. „Wir brauchen im letzten Drittel eine bessere Passquote, müssen noch zielstrebiger sein, Abschlüsse suchen. Ich habe Ronivaldo auch gesagt, dass wir mehr von ihm brauchen.“ Der Torschützenkönig der Vorsaison läuft seiner Form noch hinterher.

Verpassen wird das ausverkaufte Derby der Rot-gesperrte Anderson. Dafür könnte Alexander Briedl gegen Ried sein Comeback feiern. Für die Innviertler Gäste ist das Duell der Auftakt einer speziellen Woche, die SV hat binnen sieben Tagen drei OÖ-Derbys vor der Brust. Nach Blau-Weiß folgt Union Gurten im Cup und anschließend der LASK. „Die Derbywoche hat für den gesamten Verein einen besonderen Stellenwert. Uns ist bewusst, dass gegen Blau-Weiß beide Teams unter Ergebnisdruck stehen“, sagte SVR-Trainer Maximilian Senft. Der Aufsteiger konnte bisher erst einen Punkt einsammeln.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
132.305 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
115.472 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
106.445 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1943 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1206 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Bundesliga
Ärger bei Rapid-Coach
Stöger: „So etwas Unnötiges braucht es nie!“
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen SV Ried, LIVE ab 17 Uhr
Bundesliga im Ticker
Red Bull Salzburg gegen LASK, LIVE ab 17 Uhr
Krone Plus Logo
Sturm atmet auf
Millionen-Flop macht Abflug: Neustart in Holland!
Krone Plus Logo
Bei der Austria
Nach Fitz-Abgang will Malone die Lücke füllen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf