Blau-Weiß Linz gegen SV Ried, LIVE ab 17 Uhr

Die Blau-Weißen aus Linz stehen im Oberösterreich-Derby unter Druck, nach drei Runden ist man punkt- und torlos Letzter. „Ich habe solche Phasen als Spieler und Trainer schon erlebt, wir müssen positiv bleiben. Gemeinsam werden wir das schaffen. Samstag ist der wichtigste Tag in der Woche“, erklärte Coach Mitja Mörec. Eine Baustelle ist die fehlende offensive Durchschlagskraft. „Wir brauchen im letzten Drittel eine bessere Passquote, müssen noch zielstrebiger sein, Abschlüsse suchen. Ich habe Ronivaldo auch gesagt, dass wir mehr von ihm brauchen.“ Der Torschützenkönig der Vorsaison läuft seiner Form noch hinterher.