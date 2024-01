Vorsicht! Geisterfahrer auf Burgenlands Straßen

Exakt 444 Geisterfahrer sind, wie berichtet, im vergangenen Jahr via Ö3-Verkehrsfunk gemeldet worden. Das waren um 54 Fälle mehr als 2022, also eine Steigerung von 14 Prozent. „Das ist der höchste Wert seit 15 Jahren. Zwei Tote gab es zu beklagen“, so das traurige Resümee. Vorsicht ist vor allem auf der Südautobahn (A 2) geboten. Neben Niederösterreich und Tirol gehört das Burgenland zu jenen Bundesländern, die aktuell weniger Geisterfahrer-Warnungen aufweisen als in den Jahren zuvor.